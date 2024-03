RR vs DC IPL 2024 Dream11 Prediction: Rajasthan Royals vs Delhi Capitals predicted playing XI, fantasy team, squads

In the ninth match of the IPL 2024, Rajasthan Royals (RR) will take on Delhi Capitals (DC) at the Sawai Mansingh Stadium in Jaipur on Thursday.

Here are the predicted XIs for the two sides:

Rajasthan Royals Predicted XI

Bat 1st: Jos Buttler, Yashasvi Jaiswal, Sanju Samson (wk/c), Riyan Parag, Shimron Hetmyer, Dhruv Jurel, Ravichandran Ashwin, Trent Boult, Yuzvendra Chahal, Avesh Khan, Sandeep Sharma.

Bowl 1st: Jos Buttler, Yashasvi Jaiswal, Sanju Samson (wk/c), Riyan Parag, Dhruv Jurel, Ravichandran Ashwin, Trent Boult, Yuzvendra Chahal, Avesh Khan, Sandeep Sharma, Nandre Burger.

Impact Player Options: Nandre Burger/Shimron Hetmyer, Navdeep Saini, Kuldeep Sen, Shubham Dubey, Rovman Powell

Delhi Capitals Predicted XI

Bat 1st: David Warner, Mitchell Marsh, Shai Hope, Rishabh Pant (wk/c), Ricky Bhui, Axar Patel, Abishek Porel, Kuldeep Yadav, Khaleel Ahmed, Ishant Sharma, Sumit Kumar.

Bowl 1st: David Warner, Mitchell Marsh, Rishabh Pant (wk/c), Ricky Bhui, Tristan Stubbs, Axar Patel, Kuldeep Yadav, Khaleel Ahmed, Ishant Sharma, Sumit Kumar, Anrich Nortje.

Impact Player Options: Shai Hope/Anrich Nortje, Vicky Ostwal, Lalit Yadav, Mukesh Kumar, Kumar Kushagra.

RR vs DC DREAM ELEVEN PREDICTION WICKET KEEPERS Rishabh Pant, Jos Buttler, Sanju Samson (vc), Dhruv Jurel BATTERS Yashasvi Jaiswal, David Warner (c) ALL ROUNDERS Mitchell Marsh, Axar Patel, Riyan Parag BOWLERS Trent Boult, Kuldeep Yadav Team Composition: RR 6-5 DC | Credits Left: 7

SQUADS

RR: Sanju Samson (c), Jos Buttler, Shimron Hetmyer, Yashasvi Jaiswal, Dhruv Jurel, Riyan Parag, Donovan Ferreira, Kunal Rathore, Ravichandran Ashwin, Kuldeep Sen, Navdeep Saini, Sandeep Sharma, Trent Boult, Yuzvendra Chahal, Avesh Khan, Rovman Powell, Shubham Dubey, Tom Kohler-Cadmore, Abid Mushtaq, Nandre Burger, Tanush Kotian.

DC: Rishabh Pant (c), Pravin Dubey, David Warner, Vicky Ostwal, Prithvi Shaw, Anrich Nortje, Abishek Porel, Kuldeep Yadav, Axar Patel, Jake Fraser-McGurk, Lalit Yadav, Khaleel Ahmed, Mitchell Marsh, Ishant Sharma, Yash Dhull, Mukesh Kumar, Tristan Stubbs, Ricky Bhui, Kumar Kushagra, Rasikh Dar, Jhye Richardson, Sumit Kumar, Shai Hope, Swastik Chhikara.