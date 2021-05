IPL 2021 COVID-19 LIVE Updates: MI vs SRH match likely to go ahead, Today's Match Prediction; RR-CSK set to be postponed

Sunrisers Hyderabad (SRH) will take on Mumbai Indians (MI) in Match 31 of the 2021 Indian Premier League (IPL) at the Feroz Shah Kotla Stadium in Delhi on Tuesday.

IPL 2021 set to be shifted to Mumbai after COVID-19 breaches bio-bubbles

Sunrisers Hyderabad Predicted 11

SRH vs MI IPL 2021 match expected to go ahead, RR-CSK set to be rescheduled

1) Jonny Bairstow (WK)

2) Manish Pandey

3) Kane Williamson (C)

4) Vijay Shankar

5) Kedar Jadhav

6) Jason Holder/David Warner

7) Abdul Samad

8) Rashid Khan

9) Bhuvneshwar Kumar

10) Khaleel Ahmed

11) Sandeep Sharma/Basil Thampi

IPL 2021: In-form Mumbai Indians faces lacklustre Sunrisers Hyderabad

Mumbai Indians Predicted 11

1) Quinton de Kock (WK)

2) Rohit Sharma (C)

3) Suryakumar Yadav

4) Kieron Pollard

5) Krunal Pandya

6) Hardik Pandya

7) James Neesham

8) Rahul Chahar

9) Dhawal Kulkarni

10) Trent Boult

11) Jasprit Bumrah

Squads:

Mumbai Indians Squad: Quinton de Kock(w), Rohit Sharma(c), Suryakumar Yadav, Kieron Pollard, Krunal Pandya, Hardik Pandya, James Neesham, Dhawal Kulkarni, Rahul Chahar, Jasprit Bumrah, Trent Boult, Nathan Coulter-Nile, Jayant Yadav, Piyush Chawla, Saurabh Tiwary, Aditya Tare, Adam Milne, Chris Lynn, Ishan Kishan, Anmolpreet Singh, Anukul Roy, Mohsin Khan, Arjun Tendulkar, Marco Jansen, Yudhvir Singh

Sunrisers Hyderabad Squad: Manish Pandey, Jonny Bairstow(w), Kane Williamson(c), Vijay Shankar, Kedar Jadhav, Mohammad Nabi, Abdul Samad, Rashid Khan, Bhuvneshwar Kumar, Sandeep Sharma, Khaleel Ahmed, Shreevats Goswami, Jason Roy, Wriddhiman Saha, Shahbaz Nadeem, Jason Holder, Virat Singh, Basil Thampi, Mujeeb Ur Rahman, Abhishek Sharma, Priyam Garg, Jagadeesha Suchith, Siddarth Kaul, David Warner

Will today's IPL match between SRH and MI take place?

Yes, the IPL Match between SRH vs MI is scheduled to take place in Delhi.

When: Tuesday, May 4, 2021

WHAT TIME DOES TODAY'S IPL 2021 MATCH - SRH vs MI START?

Match 31 of IPL 2021 between Sunrisers Hyderabad and Mumbai Indians begins at 7:30 PM IST at Arun Jaitley Stadium in Delhi.

WHAT TIME DOES TODAY'S IPL 2021 MATCH SRH vs MI TOSS HAPPEN?

The toss will happen at 07:00 PM IST

WHEN AND WHERE TO WATCH IPL MATCH LIVE STREAMING ONLINE - SRH vs MI LIVE TELECAST?

IPL 2021 will be aired Live on Star Sports channels - Star Sports 1, Star Sports 1 HD, Star Sports 3 and Star Sports 3 HD. It will be streamed live on Hotstar.

THE BEST PERFORMERS THIS SEASON (FROM SRH AND MI)

MOST RUNS

Rank Player Runs scored 1. Rohit Sharma (MI) 250 2. Jonny Bairstow (SRH) 248 3. David Warner (SRH) 193 4. Manish Pandey (SRH) 193 5. Suryakumar Yadav (MI) 173

