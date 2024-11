UEFA Nations League 2024-25 schedule: Complete list of international fixtures for Matchday 5 and 6

The club football season is heading into a break as the players prepare to represent their nations in the final group stage games of the UEFA Nations League 2024-25.

Matchday five will begin with the match between Kazakhstan and Austria on November 14 while Matchday six begins with Latvia versus Armenia on November 17.

Take a look at the complete list of fixtures of the UEFA Nations League 2024-25 Matchday 5 and 6.

MATCHDAY 5 (ALL TIMES IN IST)

Match Date Time Kazhakhstan vs Austria November 14 8:30 PM Armenia vs Faroe Islands November 14 10:30 PM North Macedonia vs Latvia November 15 1:15 AM Greece vs England November 15 1:15 AM France vs Israel November 15 1:15 AM Belgium vs Italy November 15 1:15 AM Ireland vs Finland November 15 1:15 AM Slovenia vs Norway November 15 1:15 AM Cyprus vs Lithuania November 15 10:30 PM Northern Ireland vs Belarus November 16 1:15 AM San Marino vs Gibraltar November 16 1:15 AM Luxembourg vs Bulgaria November 16 1:15 AM Scotland vs Croatia November 16 1:15 AM Denmark vs Spain November 16 1:15 AM Romania vs Kosovo November 16 1:15 AM Portugal vs Poland November 16 1:15 AM Switzerland vs Serbia November 16 1:15 AM Azerbaijan vs Estonia November 16 7:30 PM Georgia vs Ukraine November 16 10:30 PM Andorra vs Moldova November 16 10:30 PM Montenegro vs Iceland November 16 10:30 PM Turkiye vs Wales November 16 10:30 PM Albania vs Czechia November 17 1:15 AM Sweden vs Slovakia November 17 1:15 AM Netherlands vs Hungary November 17 1:15 AM Germany vs Bosnia & Herzegovina November 17 1:15 AM

MATCHDAY 6 (ALL TIMES IN IST)

Match Date Time Latvia vs Armenia November 17 7:30 PM North Macedonia vs Faroe Islands November 17 7:30 PM Austria vs Slovenia November 17 10:30 PM Finland vs Greece November 17 10:30 PM Norway vs Kazhakhstan November 17 10:30 PM England vs Ireland November 17 10:30 PM Italy vs France November 18 1:15 AM Israel vs Belgium November 18 1:15 AM Poland vs Scotland November 19 1:15 AM Liechtenstein vs San Marino November 19 1:15 AM Serbia vs Denmark November 19 1:15 AM Romania vs Cyprus November 19 1:15 AM Spain vs Switzerland November 19 1:15 AM Bulgaria vs Belarus November 19 1:15 AM Croatia vs Portugal November 19 1:15 AM Luxembourg vs Northern Ireland November 19 1:15 AM Kosovo vs Lithuania November 19 1:15 AM Sweden vs Azerbaijan November 20 1:15 AM Hungary vs Germany November 20 1:15 AM Montenegro vs Turkiye November 20 1:15 AM Slovakia vs Estonia November 20 1:15 AM Bosnia & Herzegovina vs Netherlands November 20 1:15 AM Albania vs Ukraine November 20 1:15 AM Czechia vs Georgia November 20 1:15 AM Wales vs Iceland November 20 1:15 AM Malta vs Andorra November 20 1:15 AM