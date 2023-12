Patna Pirates vs Jaipur Pink Panthers PKL 2023, Live Score: Lineups, streaming details; U Mumba vs Tamil Thalaivas at 9PM

December 17, 2023 19:06

LIVE STREAMING INFO

When will the Patna Pirates vs Jaipur Pink Panthers PKL 10 match start?

The Patna Pirates vs Jaipur Pink PanthersPKL 2023-24 match will start at 8:00 PM IST, on Sunday, December 17.

When will the U Mumba vs Tamil Thalaivas PKL 10 match start?

The U Mumba vs Tamil Thalaivas PKL 2023-24 match will start at 9:00 PM IST, on Sunday, December 17.

Where to watch PKL 10?

The PKL 2023-24 matches will be telecasted on Star Sports Network and live-streamed on Disney+ Hotstar.