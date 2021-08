Tokyo Olympics 2020 Day 13: Complete list of medallists

Sydney McLaughlin of the United States smashed her own world record as she stormed to victory in the Olympic women's 400m hurdles final.

Andre de Grasse of Canada claimed the men's 200m gold medal with a timing of 19.62 seconds.

Complete list of medallists on Day 13:

ARTISTIC SWIMMING

Duet

GOLD: Svetlana Kolesnichenko & Svetlana Romashina (ROC)

SILVER: Huang Xuechen & Sun Wenyan (CHN)

BRONZE: Marta Fiedina & Anastasiya Savchuk (UKR)

ATHLETICS

Men's 200m

GOLD: Andre de Grasse (CAN)

SILVER: Kenneth Bednarek (USA)

BRONZE: Noah Lyles (USA)

Men's 800m

GOLD: EK Korir (KEN)

SILVER: FC Rotich (KEN)

BRONZE: Patryk Dobek (POL)

Men's Hammer Throw

GOLD: Wojciech Nowicki (POL)

SILVER: Eivind Henriksen (NOR)

BRONZE: Pawel Fajdek (POL)

Women's 3000m Steeplechase

GOLD: Peruth Chemutai (UGA)

SILVER: Courtney Frerichs (USA)

BRONZE: Hyvin Kiyeng (KEN)

Women's 400m Hurdles

GOLD: Sydney McLaughlin (USA)

SILVER: Dalilah Muhammad (USA)

BRONZE: Femke Bol (NED)

BOXING

Men's Light Heavyweight

GOLD: Arlen Lopez (CUB)

SILVER: Benjamin Whittaker (GBR)

Men's Super Heavyweight

BRONZE: Frazer Clarke (GBR)

BRONZE: Kamshybek Kunkabayev (KAZ)

Women's Flyweight

BRONZE: Huang Hsiao-Wen (TPE)

BRONZE: Tsukimi Namiki (JPN)

Women's Welterweight

BRONZE: Lovlina Borgohain (IND)

BRONZE: Oshae Jones (USA)

CYCLING TRACK

Men's Team Pursuit

GOLD: Italy

SILVER: Denmark

BRONZE: Australia

EQUESTRIAN

Jumping Individual

GOLD: Ben Maher (GBR)

SILVER: Peder Fredricson (SWE)

BRONZE: Maikel van der Vleuten (NED)

MARATHON SWIMMING

Women's 10km

GOLD: Ana Marcela Cunha (BRA)

SILVER: Sharon van Rouwendaal (NED)

BRONZE: Kareena Lee (AUS)

SAILING

Men's Two Person Dinghy - 470

GOLD: Mathew Belcher & Will Ryan (AUS)

SILVER: Fredrik Bergstrom & Anton Dahlberg (SWE)

BRONZE: Nicolas Rodriguez Garcia-Paz & Jordi Xammar (ESP)

Women's Two Person Dinghy - 470

GOLD: Eilidh McIntyre & Hannah Mills (GBR)

SILVER: Jolanta Ogar & Agnieszka Skrzypulec (POL)

BRONZE: Camille Lecointre & Aloise Retornaz (FRA)

SKATEBOARDING

Women's Park

GOLD: Sakura Yosozumi (JPN)

SILVER: Kokona Hiraki (JPN)

BRONZE: Sky Brown (GBR)

WEIGHTLIFTING

Men's +109kg

GOLD: Lasha Talakhadze (GEO)

SILVER: Ali Davoudi (IRI)

BRONZE: Man Asaad (SYR)

WRESTLING

Men's Greco-Roman 67kg

GOLD: Mohammadreza Geraei (IRI)

SILVER: Parviz Nasibov (UKR)

BRONZE: MIE Elsayed (EGY)

BRONZE: Frank Staebler (GER)

Men's Greco-Roman 87kg

GOLD: Zhan Beleniuk (UKR)

SILVER: Viktor Lorincz (HUN)

BRONZE: DM Kudla (GER)

BRONZE: Zurabi Datunashvili (SRB)

Women's Freestyle 62kg

GOLD: Yukako Kawai (JPN)

SILVER: Aisuluu Tynybekova (KGZ)

BRONZE: TM Yusein (BUL)

BRONZE: Iryna Koliadenko (UKR)