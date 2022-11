Sports schedule, November 2022: FIFA World Cup, T20 World Cup, ATP Finals and more

Here’s the complete sports schedule for November 2022 which features FIFA World Cup, T20 World Cup, ATP Finals and more.

The 2022 FIFA Men’s World Cup will be held from November 20 till December 18 in Qatar. | Photo Credit: GETTY IMAGES

Here’s the complete sports schedule for November 2022. ⦿ Till November 8: Pro Kabaddi League Season 9 (First Part) - Bengaluru

Till November 8: Pro Kabaddi League Season 9 (First Part) - Bengaluru ⦿ November 9 - December 17: Pro Kabaddi League Season (Second Part) CRICKET Till November 13: ICC Men’s T20 World Cup - Australia November 17: Australia vs England, 1st ODI - Adelaide November 18: New Zealand vs India, 1st T20I - Wellington November 19: Australia vs England, 2nd ODI - Sydney November 20: New Zealand vs India, 2nd T20I - Mount Maunganui November 22: Australia vs England, 3rd ODI - Melbourne November 22: New Zealand vs India, 3rd T20I - Napier November 25: New Zealand vs India, 1st ODI - Auckland November 25: Sri Lanka vs Afghanistan, 1st ODI - Pallekele November 30: New Zealand vs India, 2nd ODI - Hamilton November 30:Sri Lanka vs Afghanistan, 2nd ODI - Pallekele November 30 - December 4: Australia vs West Indies, 1st Test - Perth FOOTBALL October 7 - February 26, 2023: Indian Super League (League Stage) November 1: UEFA Champions League, Group B, Porto vs Atletico Madrid - Porto November 2: UEFA Champions League, Group A, Liverpool vs Napoli - Liverpool November 2: UEFA Champions League, Group C, Bayern Munich vs Inter Milan - Munich November 2: UEFA Champions League, Group C, Plzen vs Barcelona - Plzen November 2: UEFA Champions League, Group D, Marseille vs Spurs - Marseille November 2: UEFA Champions League, Group F, Real Madrid vs Celtic - Madrid November 3: UEFA Champions League, Group E, Chelsea vs Dinamo Zagreb - London November 3: UEFA Champions League, Group E, AC Milan vs Salzburg - Milan November 3: UEFA Champions League, Group G, Manchester City vs Sevilla - Manchester November 3: UEFA Champions League, Group G, Copenhagen vs Borussia Dortmund - Copenhagen November 3: UEFA Champions League, Group H, Juventus vs PSG - Turin November 3: UEFA Europa League, Group E, Real Sociedad vs Manchester United - San Sebastian November 4: UEFA Europa League, Group A, Arsenal vs Zurich - London November 5: Premier League, Manchester City vs Fulham - Manchester November 5: Bundesliga, Hertha Berlin vs Bayern Munich - Berlin November 5: Bundesliga, Borussia Dortmund vs VfL Bochum - Dortmund November 5: Serie A, Atalanta vs Napoli - Bergamo November 6: Premier League, Chelsea vs Arsenal - London November 6: Premier League, Aston Villa vs Manchester United - Birmingham November 6: Premier League, Spurs vs Liverpool - London November 6: La Liga, Barcelona vs Almeria - Barcelona November 6: La Liga, Atletico Madrid vs Espanyol - Madrid November 6: Serie A, AC Milan vs Spezia - Milan November 6: Ligue 1, Lorient vs PSG - Lorient November 7: Serie A, Juventus vs Inter Milan - Turin November 8: La Liga, Rayo Vallecano vs Real Madrid - Madrid November 8: Bundesliga, Wolfsburg vs Dortmund - Wolfsburg November 8: Serie A, Napoli vs Empoli - Naples November 9: La Liga, Osasuna vs Barcelona - Pamplona, Navarre November 9: Bundesliga, Bayern Munich vs Werder Bremen - Munich November 9: Serie A, Cremonese vs AC Milan - Cremona November 10: Carabao Cup, Third Round, Nottingham Forest vs Spurs - Nottingham November 10: Carabao Cup, Third Round, Arsenal vs Brighton - London November 10: Carabao Cup, Third Round, Manchester City vs Chelsea - Manchester November 10: Carabao Cup, Third Round, Liverpool vs Derby County - Liverpool November 10: La Liga, Mallorca vs Atletico Madrid - Palma de Mallorca November 10: Serie A, Inter Milan vs Bologna - Milan November 10: Serie A, Verona vs Juventus - Verona November 11: Carabao Cup, Third Round, Manchester United vs Aston Villa - Manchester November 11: La Liga, Real Madrid vs Cadiz - Madrid November 12: Premier League, Manchester City vs Brentford - Manchester November 12: Premier League, Liverpool vs Southampton - Liverpool November 12: Premier League, Spurs vs Leeds - London November 12: Premier League, Newcastle vs Chelsea - Newcastle November 12: Bundesliga, Borussia Monchengladbach vs Borussia Dortmund - Monchengladbach November 12: Bundesliga, Schalke vs Bayern Munich - Gelsenkirchen November 12: Serie A, Napoli vs Udinese - Naples November 13: Premier League, Wolves vs Arsenal - Wolverhampton November 13: Premier League, Fulham vs Manchester United - London November 13: Serie A, Atalanta vs Inter Milan - Bergamo November 13: Serie A, AC Milan vs Fiorentina - Milan November 13: Ligue 1, PSG vs Auxerre - Paris November 14: Serie A, Juventus vs Lazio - Turin November 20 - December 18: FIFA Men’s World Cup - Qatar ATHLETICS November 6: New York City Marathon November 11-15: National Junior Championships - Guwahati, Assam November 25-27: National Inter-District Junior Meet - Maharashtra/Madhya Pradesh TENNIS Till November 6: ATP1000 Paris Till November 7: WTA Finals - Fort Worth November 1-6: Junior Davis Cup Finals - Antalya November 8-12: Next Gen ATP Finals - Milan November 8-13: Billie Jean King Cup Finals - Glasgow November 13-20: ATP Finals - Turin November 23-27: Davis Cup Finals - Malaga, Spain BADMINTON November 1-6: Hylo Open (Super 300) - Saarbrücken, Germany November 1-6: BWF Para World Championships - Tokyo, Japan November 15-20: Australian Open (Super 300) - Sydney FORMULA ONE November 13: Brazilian Grand Prix November 20: Abu Dhabi Grand Prix HOCKEY November 4: FIH Pro League (Men), India vs New Zealand - Bhubaneswar November 6: FIH Pro League (Men), India vs Spain - Bhubaneswar TABLE TENNIS Till November 6: WTT Contender Nova Gorica SHOOTING November 9-19: Asian Airgun Championship - Daegu, Korea November 28 - December 4: ISSF Presidents Cup Rifle/Pistol/Shotgun Rifle / Pistol / Shotgun - Cairo, Egypt WRESTLING November 5-6: Greco-Roman World Cup - Baku, Azerbaijan BOXING Till November 13: Asian Championships - Amman, Jordan November 14-26: World Youth Championships - La Nucía (Alicante), Spain November 28 - December 10: Golden Belt Series Tournament - Guadalajara, Mexico CHESS November 2-7: Chess.com Global Championship Finals - Toronto, Canada Till November 4: Asian Continental Open and Women’s Championships - New Delhi Till November 6: FIDE Women’s Candidates Tournament 2022-23, Pool A - Monaco November 13-23: Commonwealth Championships - Kaluthara, Sri Lanka November 17-26: Asian Juniors and Girls Championships - Tagaytay City, Philippines November 19-26: FIDE World Team Championship - Jerusalem, Israel November 28 - December: FIDE Women’s Candidates Tournament 2022-23, Pool B - Khiva, Uzbekistan SQUASH Till November 4: Asian Team Championships - Cheongju, Korea November 8-13: New Zealand Open November 15-20: Singapore Open November 22-26: Malaysian Open November 28 - December 4: Hong Kong Open GOLF November 3-6: TOTO Japan Classic (LPGA) November 3-6: World Wide Technology Championship at Mayakoba (PGA) November 10-13: Pelican Women’s Championship (LPGA) November 10-13: Cadence Bank Houston Open (PGA) November 17-20: CME Group Tour Championship (LPGA) November 17-20: The RSM Classic (PGA) Read more stories on More Sports.