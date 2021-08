Bopanna-Dodig in ATP Toronto quarterfinals; Ankita through to second round

Rohan Bopanna and his doubles partner Ivan Dodig of Croatia beat Simone Bolelli and Maximo Gonzalez 6-4, 6-3 to reach the quarterfinals of the $3,487,915 ATP tennis tournament in Canada.

In the $100,000 ITF women’s event in the US, qualifier Ankita Raina beat her doubles partner Renata Zarazua of Mexico 6-3, 6-2 in the first round.



The results:



$3,487,915 ATP, Toronto, Canada

Doubles (pre-quarterfinals): Ivan Dodig (Cro) & Rohan Bopanna bt Simone Bolelli (Ita) & Maximo Gonzalez (Arg) 6-4, 6-3.



$100,000 ITF women, Landisville, US

Singles (first round): Ankita Raina bt Renata Zarazua (Mex) 6-3, 6-2.



$15,000 ITF men, Monastir, Tunisia

Singles (first round): Aziz Dogaz (Tun) bt Rishab Agarwal 6-4, 7-5.



$15,000 ITF women, Monastir, Tunisia

Singles (first round): Jazmin Ortenzi (Arg) bt Bhuvana Kalva 6-3, 6-4; Anastasia Nefedova (US) bt Smriti Bhasin 6-1, 6-1.



Doubles (pre-quarterfinals): Kariann Pierre-Louis (US) & Ashmitha Easwaramurthi bt Shria Atturu (US) & Smriti Bhasin 6-2, 7-6(5); Noelia Bouzo Zanotti (Esp) & Vasanti Shinde bt Ganna Poznikhirenko & Mariya Pyrozhenko (Ukr) 6-0, 6-2; Daria Zelinskaya (Rus) & Renne Singla bt Feryel Ben Hassen (Tun) & Lina Qostal (Mar) 6-3, 2-6, [14-12].