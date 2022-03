DC vs MI head-to-head stats today's match, full squads, most wickets

Here are the head-to-head stats for the second match of the Indian Premier League (IPL) 2022 between Delhi Capitals and Mumbai Indians.

All-time head-to-head: Overall: 30, MI: 16, DC: 14

HS (MI) vs DC: 218/7

LS (MI) vs DC: 92/10

HS (DC) vs MI: 213/6

LS (DC) vs MI: 66/10

Last 5 games H2H: MI: 3, DC: 2

Last H2H: DC won by four wickets, MI 129/8 (20) DC 132/6 (19.1)

Rank Best Batters Team Runs Scored 1. Rohit Sharma MI 684 2. Virender Sehwag DD 375 3. Kieron Pollard MI 360 Rank Best Bowlers Team Wickets Taken 1. Lasith Malinga MI 22 2. Harbhajan Singh MI 21 3. Jasprit Bumrah MI 20

DELHI CAPITALS FULL SQUAD

Rishabh Pant, Axar Patel, Prithvi Shaw, Anrich Nortje, David Warner, Mitchell Marsh, Shardul Thakur, Mustafizur Rahman, Kuldeep Yadav, Ashwin Hebbar, Abhishek Sharma, Kamlesh Nagarkoti, KS Bharat, Mandeep Singh, Khaleel Ahmed, Chetan Sakariya, Lalit Yadav, Ripal Patel, Yash Dhull, Rovman Powell, Pravin Dubey, Lungi Ngidi, Vicky Ostwal, Sarfaraz Khan

MUMBAI INDIANS FULL SQUAD

Rohit Sharma, Suryakumar Yadav, Kieron Pollard, Jasprit Bumrah, Ishan Kishan, Dewald Brevis, Basil Thampi, Murugan Ashwin, Jaydev Udadkat, Mayank Markande, N Tilak Varma, Sanjay Yadav, Jofra Archer, Daniel Sams, Tymal Mills, Tim David, Arshad Khan, Anmolpreet Singh, Ramandeep Singh, Rahul Buddhi, Hrithik Shokeen, Arjun Tendulkar, Fabian Allen, Aryan Juyal, Riley Meredith.