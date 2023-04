Chennai Super Kings and Rajasthan Royals will face off in IPL 2023 at the M.A. Chidambaram Stadium in Chennai on Wednesday. Both teams have two wins from three matches and will compete for the top spot on the points table.

Here are the predicted teams and Dream11 fantasy predictions ahead of the match.

Chennai Super Kings Predicted XI (Batting first): Devon Conway, Ruturaj Gaikwad, Ajinkya Rahane, Ambati Rayudu, Shivam Dube, Ravindra Jadeja, Moeen Ali, M.S. Dhoni (c) (wk), Dwaine Pretorius, Mitchell Santner, Rajvardhan Hangargekar.

Chennai Super Kings Predicted XI (Bowling first): Devon Conway, Ruturaj Gaikwad, Ajinkya Rahane, Shivam Dube, Ravindra Jadeja, Moeen Ali, M.S. Dhoni (c) (wk), Dwaine Pretorius, Mitchell Santner, Rajvardhan Hangargekar, Tushar Deshpande.

Impact Player options: Ambati Rayudu, Tushar Deshpande, Akash Singh, Shaik Rasheed, Prashant Solanki.

Rajasthan Royals Predicted XI (Batting first): Yashasvi Jaiswal, Jos Buttler, Sanju Samson (c) (wk), Devdutt Padikkal, Dhruv Jurel, Shimron Hetmyer, Jason Holder, Ravichandran Ashwin, Trent Boult, Yuzvendra Chahal, Sandeep Sharma.

Rajasthan Royals Predicted XI (Bowling first): Yashasvi Jaiswal, Jos Buttler, Sanju Samson (c) (wk), Dhruv Jurel, Shimron Hetmyer, Jason Holder, Ravichandran Ashwin, Trent Boult, Yuzvendra Chahal, Sandeep Sharma, Murugan Ashwin.

Impact Player options: Devdutt Padikkal, Murugan Ashwin, KC Cariappa, Riyan Parag, KM Asif.

CSK VS RR DREAM11 PREDICTION Wicketkeepers: Jos Buttler (c), Sanju Samson, Devon Conway Batters: Ruturaj Gaikwad, Yashasvi Jaiswal, Ajinkya Rahane All-rounders: Ravindra Jadeja, Moeen Ali, Mitchell Santner (vc) Bowlers: Yuzvendra Chahal, Trent Boult Team Composition: CSK 6:5 RR Credits Left: 7.0