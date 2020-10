Divij loses doubles quarterfinals in Kazakhstan

Divij Sharan in partnership with Luke Bambridge was beaten 6-3, 7-5 by the second seeds Max Purcell and Luke Saville in the doubles quarterfinals of the $337,000 ATP tennis tournament in Nur Sultan, Kazakhstan, on Thursday.

Divij and his doubles partner collected 45 ATP points and $3,230.

The results:

$ 337, 000 ATP, Nur Sultan, Kazakhstan

Doubles (quarterfinals): Max Purcell & Luke Saville (Aus) bt Luke Bambridge (GBR) & Divij Sharan 6-3, 7-5; Pre-quarterfinals: Marcelo Arevalo (Esa) & Tomislav Brkic (Bih) bt Frederik Nielsen (Den) & Rohan Bopanna 6-7(5), 7-6(3), [10-5].

€ 44,820 Challenger, Hamburg, Germany

Doubles (quarterfinals): Dustin Brown (Ger) & Jamie Cerretani (US) bt Luca Margaroli (Sui) & Sriram Balaji 6-4, 6-4.

€ 44,820 Challenger, Marbella, Spain

Doubles (pre-quarterfinals): Carlos Taberner & Benabe Zapata Miralles (Esp) bt Purav Raja & Ramkumar Ramanathan 6-2, 6-4.

$15,000 ITF women, Sharm El Sheikh, Egypt

Singles (first round): Rutuja Bhosale bt Bianca Jolie Fernandez (Can) 7-6(6), 6-1.

$15,000 ITF men, Sharm El Sheikh, Egypt

Singles (first round): Francesco Vilardo (Ita) bt Arjun Kadhe 6-4, 6-4; Oleksii Krutykh (Ukr) bt Sidharth Rawat 6-7(5), 6-3, 6-2.

Doubles (quarterfinals): Vladyslav Manafov (Ukr) & Arjun Kadhe bt Alexander Donski (Bul) & Max Houkes (Ned) 6-3, 3-6, [10-4].