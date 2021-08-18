More Sports Athletics Athletics U20 World Athletics Championships 2021: Indian schedule, dates, timings, athletes Here is the full schedule involving the Indian athletes at the World U20 Athletics Championships taking place in Nairobi, Kenya. Team Sportstar 18 August, 2021 12:40 IST The Indian contingent at the World U20 Athletics Championships. - Twitter @afiindia Team Sportstar 18 August, 2021 12:40 IST The U20 World Athletics Championships begins on August 18 in Nairobi, Kenya. Here is the schedule involving the Indian athletes' participation. DateTime (IST)EventClassificationParticipantsStage18-AUG-202111:30 AMMIXED RELAYMIXEDKAPIL, ABDUL RAZAK, BARATH SRIDHAR, PRIYA MOHAN, SUMMY, RAJITHA KUNJAHEATS18-AUG-202111:38 AMHAMMER THROWMENVIPIN KUMARQUALIFICATION GROUP A18-AUG-202112:17 PMSHOT PUTMENAMANDEEP DHALIWALQUALIFICATION18-AUG-202102:10 PM400MWOMENPRIYA H MOHAN, SUMMYHEATS18-AUG-202106:44 PMJAVELIN THROWMENKUNWER AJAI SINGH RANA AND JAY KUMARQUALIFICATION GROUP A18-AUG-202107:45 PMMIXED RELAYMIXEDKAPIL, ABDUL RAZAK, BARATH SRIDHAR, PRIYA MOHAN, SUMMY, RAJITHA KUNJAFINAL19-AUG-202111:55 AM400M HURDLESMENHARDEEP, ROHAN KAMBLEHEATS19-AUG-202112:55 PM800MMENANU KUMARHEATS19-AUG-202101:20 PM800MWOMENPOOJAHEATS19-AUG-202105:50 PMSHOTPUTMENAMANDEEP DHALIWALFINAL20-AUG-202111:45 AM100M HURDLESWOMENAGASARAHEATS20-AUG-202112:25 PM110M HURDLESMENTEJAS ASHOK SHIRSEHEATS20-AUG-202101:00 PM1500MWOMENPOOJAHEATS20-AUG-202101:25 PMLONG JUMPWOMENSHAILI SINGHQUALIFICATION20-AUG-202102:10 PM200MMENNALUBOTHU SHANMUGA SRINIVASHEATS20-AUG-202104:50 PMJAVELIN THROWMENKUNWER AJAI SINGH RANA, JAY KUMARFINAL20-AUG-202104:59 PM3000M STEEPLECHASEMENSUNIL JOLIYA JINABHAIHEATS20-AUG-202105:35 PM100M HURDLESWOMENAGASARASEMI-FINAL20-AUG-202106:00 PM110M HURDLESMENTEJAS ASHOK SHIRSESEMI-FINAL20-AUG-202106:45 PMHAMMER THROWMENVIPIN KUMARFINAL20-AUG-202106:50 PM800MWOMENPOOJASEMI-FINAL20-AUG-202107:35 PM200MMENNALUBOTHU SHANMUGA SRINIVASSEMI-FINAL21-AUG-202111:45 AM10000M RACE WALKMENAMITFINAL21-AUG-202112:50 PM10000M RACE WALKWOMENBALJEET BAJWAFINAL21-AUG-202101:52 PM4X400M RELAYWOMENPRIYA H MOHAN, SUMMY, PAYAL VOHRA, DEEPANSHI, KUNJA RAJITHAHEATS21-AUG-202102:25 PM4X400M RELAYMENBHARTH S, KAPIL, ABDUL RAZAK, SUMIT CHAHAL, NAGARJUNAN SHEATS21-AUG-202105:00 PM400MWOMENPRIYA H MOHAN, SUMMYFINAL21-AUG-202105:30 PM400M HURDLESMENHARDEEP, ROHAN KAMBLESEMI-FINAL21-AUG-202106:00 PM800MMENANU KUMARSEMI-FINAL FINALS:21-AUG-202106:30 PM100M HURDLESWOMENFINAL21-AUG-202106:45 PM110M HURDLESMENFINAL21-AUG-202108:40 PM200MMENFINAL22-AUG-202105:00 PMTRIPLE JUMPMENFINAL22-AUG-202105:45 PM400M HURDLESWOMENFINAL22-AUG-202106:00 PM800MMENFINAL22-AUG-202106:20 PM1500MWOMENFINAL22-AUG-202106:35 PM3000M STEEPLECHASEMENFINAL22-AUG-202106:55 PMLONG JUMPWOMENFINAL22-AUG-202107:15 PM800MWOMENFINAL22-AUG-202107:40 PM5000MWOMENFINAL22-AUG-202108:25 PM4X400M RELAYWOMENFINAL22-AUG-202108:40 PM4X400M RELAYMENFINAL Read more stories on Athletics. For more updates, follow Sportstar on :