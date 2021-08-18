Athletics

U20 World Athletics Championships 2021: Indian schedule, dates, timings, athletes

Here is the full schedule involving the Indian athletes at the World U20 Athletics Championships taking place in Nairobi, Kenya.

Team Sportstar Team Sportstar
18 August, 2021 12:40 IST

The Indian contingent at the World U20 Athletics Championships.   -  Twitter @afiindia

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18 August, 2021 12:40 IST

The U20 World Athletics Championships begins on August 18 in Nairobi, Kenya. Here is the schedule involving the Indian athletes' participation.

 

DateTime (IST)EventClassificationParticipantsStage
18-AUG-202111:30 AMMIXED RELAYMIXEDKAPIL, ABDUL RAZAK, BARATH SRIDHAR, PRIYA MOHAN, SUMMY, RAJITHA KUNJAHEATS
18-AUG-202111:38 AMHAMMER THROWMENVIPIN KUMARQUALIFICATION GROUP A
18-AUG-202112:17 PMSHOT PUTMENAMANDEEP DHALIWALQUALIFICATION
18-AUG-202102:10 PM400MWOMENPRIYA H MOHAN, SUMMYHEATS
18-AUG-202106:44 PMJAVELIN THROWMENKUNWER AJAI SINGH RANA AND JAY KUMARQUALIFICATION GROUP A
18-AUG-202107:45 PMMIXED RELAYMIXEDKAPIL, ABDUL RAZAK, BARATH SRIDHAR, PRIYA MOHAN, SUMMY, RAJITHA KUNJAFINAL
19-AUG-202111:55 AM400M HURDLESMENHARDEEP, ROHAN KAMBLEHEATS
19-AUG-202112:55 PM800MMENANU KUMARHEATS
19-AUG-202101:20 PM800MWOMENPOOJAHEATS
19-AUG-202105:50 PMSHOTPUTMENAMANDEEP DHALIWALFINAL
20-AUG-202111:45 AM100M HURDLESWOMENAGASARAHEATS
20-AUG-202112:25 PM110M HURDLESMENTEJAS ASHOK SHIRSEHEATS
20-AUG-202101:00 PM1500MWOMENPOOJAHEATS
20-AUG-202101:25 PMLONG JUMPWOMENSHAILI SINGHQUALIFICATION
20-AUG-202102:10 PM200MMENNALUBOTHU SHANMUGA SRINIVASHEATS
20-AUG-202104:50 PMJAVELIN THROWMENKUNWER AJAI SINGH RANA, JAY KUMARFINAL
20-AUG-202104:59 PM3000M STEEPLECHASEMENSUNIL JOLIYA JINABHAIHEATS
20-AUG-202105:35 PM100M HURDLESWOMENAGASARASEMI-FINAL
20-AUG-202106:00 PM110M HURDLESMENTEJAS ASHOK SHIRSESEMI-FINAL
20-AUG-202106:45 PMHAMMER THROWMENVIPIN KUMARFINAL
20-AUG-202106:50 PM800MWOMENPOOJASEMI-FINAL
20-AUG-202107:35 PM200MMENNALUBOTHU SHANMUGA SRINIVASSEMI-FINAL
21-AUG-202111:45 AM10000M RACE WALKMENAMITFINAL
21-AUG-202112:50 PM10000M RACE WALKWOMENBALJEET BAJWAFINAL
21-AUG-202101:52 PM4X400M RELAYWOMENPRIYA H MOHAN, SUMMY, PAYAL VOHRA, DEEPANSHI, KUNJA RAJITHAHEATS
21-AUG-202102:25 PM4X400M RELAYMENBHARTH S, KAPIL, ABDUL RAZAK, SUMIT CHAHAL, NAGARJUNAN SHEATS
21-AUG-202105:00 PM400MWOMENPRIYA H MOHAN, SUMMYFINAL
21-AUG-202105:30 PM400M HURDLESMENHARDEEP, ROHAN KAMBLESEMI-FINAL
21-AUG-202106:00 PM800MMENANU KUMARSEMI-FINAL

 

FINALS:

21-AUG-202106:30 PM100M HURDLESWOMENFINAL
21-AUG-202106:45 PM110M HURDLESMENFINAL
21-AUG-202108:40 PM200MMENFINAL
22-AUG-202105:00 PMTRIPLE JUMPMENFINAL
22-AUG-202105:45 PM400M HURDLESWOMENFINAL
22-AUG-202106:00 PM800MMENFINAL
22-AUG-202106:20 PM1500MWOMENFINAL
22-AUG-202106:35 PM3000M STEEPLECHASEMENFINAL
22-AUG-202106:55 PMLONG JUMPWOMENFINAL
22-AUG-202107:15 PM800MWOMENFINAL
22-AUG-202107:40 PM5000MWOMENFINAL
22-AUG-202108:25 PM4X400M RELAYWOMENFINAL
22-AUG-202108:40 PM4X400M RELAYMENFINAL

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