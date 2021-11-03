T20 World Cup News News IND vs AFG LIVE, T20 World Cup 2021: Playing XI prediction, India vs Afghanistan Dream11 Fantasy team picks T20 World Cup 2021, IND vs AFG Predicted Playing XI, Squad: A look at the predictions, playing 11 and squads ahead of T20 WC AFG vs IND Team Sportstar Abu Dhabi 03 November, 2021 11:14 IST FILE PHOTO: Virat Kohli of of India (C) looks on during a review in the ICC Men's T20 World Cup match against Pakistan at Dubai International Stadium on October 24. - Getty Images Team Sportstar Abu Dhabi 03 November, 2021 11:14 IST India will face Afghanistan in its third T20 World Cup 2021 Super 12 Group 2 match in Abu Dhabi on Wednesday. IND vs NZ PLAYING XI India vs Afghanistan, T20 World Cup 2021 Updates: Most runs, most wickets, head-to-head stats IND vs NZ PREDICTED 11India: Rohit Sharma, KL Rahul, Virat Kohli (c), Suryakumar Yadav, Rishabh Pant/ishan Kishan (wk), Hardik Pandya, Ravindra Jadeja, Shardul Thakur, Mohammed Shami, Jasprit Bumrah, Varun Chakaravarthy/Ravichandran AshwinAfghanistan: Hazratullah Zazai, Mohammad Shahzad (wk), Rahmanullah Gurbaz, Usman Ghani, Najibullah Zadran, Mohammad Nabi (c), Gulbadin Naib, Rashid Khan, Karim Janat/Mujeeb Ur Rahman, Hamid Hassan, Naveen Ul Haq READ: IND vs AFG, T20 World Cup 2021: Afghanistan's key players who pose India threat IND vs AFG DREAM11 FANTASY TEAMWicketkeeper – Mohammad ShahzadBatters – Rohit Sharma, Suryakumar Yadav, KL Rahul (c), Najibullah ZadranAll-rounders – Ravindra Jadeja, Mohammad NabiBowlers – Jasprit Bumrah, Rashid Khan (vc), Mujeeb Ur Rehman, Mohammad ShamiTeam Composition: IND 6:5 AFG Credits left: 0.5WATCH: Vikram Rathour: India's focus only on winning vs Afghanistan, semifinal calculations later READ: Afghanistan's Ashraf approved as replacement for retired Asghar IND vs AFG SQUADSIndia: Virat Kohli (c), Rohit Sharma, KL Rahul, Suryakumar Yadav, Rishabh Pant, Ishan Kishan, Hardik Pandya, Ravindra Jadeja, Rahul Chahar, Ravichandran Ashwin, Shardul Thakur, Varun Chakravarthy, Jasprit Bumrah, Bhuvneshwar Kumar, Mohammad ShamiReserves: Shreyas Iyer, Deepak Chahar, Axar Patel; Mentor: MS DhoniREAD: T20 World Cup 2021: The Afghan challenge for struggling Indians Afghanistan: Hazratullah Zazai, Mohammad Shahzad(w), Rahmanullah Gurbaz, Najibullah Zadran, Mohammad Nabi(c), Gulbadin Naib, Rashid Khan, Karim Janat, Hamid Hassan, Naveen-ul-Haq, Mujeeb Ur Rahman, Usman Ghani, Hashmatullah Shahidi, Fareed Ahmad, Sharafuddin AshrafIND vs AFG WIN PREDICTIONIndia (77%)WHERE TO WATCH TODAY'S MATCH IN T20 WORLD CUP 2021 - IND vs NZ?The T20 World Cup 2021 match between India and Afghanistan will be aired live on the Star Sports Network at 7:30pm IST. The online live streaming will be available on Disney+ Hotstar. Read more stories on News. For more updates, follow Sportstar on :