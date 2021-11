South Africa vs Bangladesh, T20 World Cup 2021: Toss at 3PM, Playing XI; Dream11 Fantasy team prediction

South Africa will face Bangladesh in their fourth T20 World Cup 2021 Super 12 Group 1 match in Abu Dhabi on Tuesday.

Here's a look at the predicted playing XIs from this match.

South Africa: Temba Bavuma (c), Quinton de Kock (wk), Rassie van der Dussen, Aiden Markram, David Miller, Reeza Hendricks, Dwaine Pretorius, Kagiso Rabada, Keshav Maharaj, Anrich Nortje, Tabraiz Shamsi

Bangladesh: Mohammad Naim, Liton Das, Soumya Sarkar, Mushfiqur Rahim, Mahmudullah (c), Afif Hossain, Nurul Hasan (wk), Mahedi Hasan, Mohammad Saifuddin, Nasum Ahmed, Mustafizur Rahman

RELATED | SA vs BAN: Upbeat Proteas to meet struggling Tigers

SL vs ENG DREAM11 FANTASY TEAM

Wicketkeeper: Quinton de Kock (c), Liton Das

Batters: Rassie van der Dussen, Mushfiqur Rahim, Reeza Hendricks, Soumya Sarkar

All-rounders: Aiden Markram, Dwayne Pretorious

Bowlers: Anrich Nortje, Tabraiz Shamsi, Taskin Ahmed

Team Composition: SA: 7, BAN: 4 Credits left: 0.0

RELATED | South Africa vs Bangladesh, T20 World Cup 2021 Updates: Most runs, most wickets, head-to-head stats

SQUADS

South Africa: Temba Bavuma (c), Quinton de Kock (wk), Bjorn Fortuin, Reeza Hendricks, Heinrich Klaasen (wk), Keshav Maharaj, Aiden Markram, David Miller, Wiaan Mulder, Lungi Ngidi, Anrich Nortje, Dwaine Pretorius, Kagiso Rabada, Tabraiz Shamsi, Rassie van der Dussen

Bangladesh: Mohammad Naim, Liton Das, Shakib Al Hasan, Mushfiqur Rahim, Mahmudullah(c), Afif Hossain, Nurul Hasan(w), Mohammad Saifuddin, Mahedi Hasan, Taskin Ahmed, Mustafizur Rahman, Shoriful Islam, Shamim Hossain, Nasum Ahmed, Soumya Sarkar

WHERE TO WATCH TODAY'S MATCH?

The T20 World Cup 2021 match between South Africa and Bangladesh will be aired live on the Star Sports Network at 3:30pm IST. The online live streaming will be available on Disney+ Hotstar.