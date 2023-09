IND vs SL Dream11 prediction, Asia Cup 2023 final: India vs Sri Lanka Playing XI updates, fantasy team

India faces Sri Lanka in the Asia Cup 2023 final at the R. Premadasa Stadium in Colombo on Sunday.

Here is a look at the predicted playing XI for tonight’s IND v SL match.

Predicted Playing XIs

India predicted XI: Rohit Sharma (c), Shubman Gill, Virat Kohli, Ishan Kishan, KL Rahul (wk), Hardik Pandya, Ravindra Jadeja, Kuldeep Yadav, Shardul Thakur, Jasprit Bumrah, Mohammed Siraj

Sri Lanka predicted XI: Pathum Nissanka, Kusal Perera, Kusal Mendis (wk), Sadeera Samarawickrama, Charith Asalanka, Dhananjaya de Silva, Dasun Shanaka (c), Dunith Wellalage, Pramod Madhushan, Kasun Rajitha, Matheesha Pathirana

Squads

India: Rohit Sharma(c), Shubman Gill, Virat Kohli, KL Rahul(w), Ishan Kishan, Hardik Pandya, Ravindra Jadeja, Shardul Thakur, Jasprit Bumrah, Kuldeep Yadav, Mohammed Siraj, Mohammed Shami, Washington Sundar, Suryakumar Yadav, Shreyas Iyer, Prasidh Krishna, Tilak Varma.

Sri Lanka: Pathum Nissanka, Kusal Perera, Kusal Mendis(w), Sadeera Samarawickrama, Charith Asalanka, Dhananjaya de Silva, Dasun Shanaka(c), Dunith Wellalage, Pramod Madushan, Matheesha Pathirana, Sahan Arachchige, Dushan Hemantha, Kasun Rajitha, Binura Fernando, Dimuth Karunaratne