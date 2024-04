Candidates 2024: Full schedule of Indians in action, venue, time in IST

The Candidates 2024, the eight-player tournament to determine the challenger to fight for the next world championship will start in Toronto, Canada from April 4.

Since 1991 when five-time world champion Viswanathan Anand remained the only Indian to play in the Candidates, five Indians – R. Praggnanandhaa, Vidit Gujrathi, D. Gukesh in the Candidates while R. Vaishali and Koneru Humpy in the Women’s Candidates – making the grade is a great global advertisement showcasing the rise of Indian chess.

Here’s the full schedule of Indians in action in the Candidates 2024:

Round 1: April 4 (14:30 Local time; 12:00 AM IST) Alireza Firouzja (FRA) vs R. Praggnanandhaa (IND) D. Gukesh (IND) (IND) vs Vidit Gujrathi (IND) Vaishali Rameshbabu (IND) vs Humpy Koneru (IND) Round 2: April 5 (14:30 Local time; 12:00 AM IST) Hikaru Nakamura (USA) vs Vidit Gujrathi (IND) R. Praggnanandhaa (IND) vs D Gukesh (IND) Kateryna Lagno (RUS) vs Humpy Koneru (IND) Tan Zhongyi (CHN) vs Vaishali Rameshbabu (IND) Round 3: April 6 (14:30 Local time; 12:00 AM IST) D. Gukesh (IND) vs Ian Nepomniachtchi (RUS) Vidit Gujrathi (IND) vs R. Praggnanandhaa (IND) Vaishali Rameshbabu (IND) vs Nurgyul Salimova (BUL) Humpy Koneru (IND) vs Tan Zhongyi (CHN) Round 4: April 7 (14:30 Local time; 12:00 AM IST) Hikaru Nakamura (USA) vs R. Praggnanandhaa (IND) Ian Nepomniachtchi (RUS) vs Vidit Gujrathi (IND) Fabiano Caruana (USA) vs D. Gukesh (IND) Nurgyul Salimova (BUL) vs Humpy Koneru (IND) Aleksandra Goryachkina (RUS) vs Vaishali Rameshbabu (IND) Round 5: April 9 (14:30 Local time; 12:00 AM IST) D. Gukesh (IND) vs Nijat Abasov (AZE) Vidit Gujrathi (IND) vs Fabiano Caruana (USA) R. Praggnanandhaa (IND) vs Ian Nepomniachtchi (RUS) Vaishali Rameshbabu (IND) vs Anna Muzychuk (UKR) Humpy Koneru (IND) vs Aleksandra Goryachkina (RUS) Round 6: April 10 (14:30 Local time; 12:00 AM IST) D. Gukesh (IND) vs Hikaru Nakamura (USA) Vidit Gujrathi (IND) vs Alireza Firouzja (FRA) R. Praggnanandhaa (IND) vs Nijat Abasov (AZE) Vaishali Rameshbabu (IND) vs Kateryna Lagno (RUS) Humpy Koneru (IND) vs Lei Tingjie (CHN) Round 7: April 11 (14:30 Local time; 12:00 AM IST) Fabiano Caruana (USA) vs R. Praggnanandhaa (IND) Nijat Abasov (AZE) vs Vidit Gujrathi (IND) Alireza Firouzja (FRA) vs D. Gukesh (IND) Anna Muzychuk (UKR) vs Humpy Koneru (IND) Lei Tingjie (CHN) vs Vaishali Rameshbabu (IND) Round 8: April 13 (14:30 Local time; 12:00 AM IST) R. Praggnanandhaa (IND) vs Alireza Firouzja (FRA) Vidit Gujrathi (IND) vs D. Gukesh (IND) Humpy Koneru (IND) vs Vaishali Rameshbabu (IND) Round 9: April 14 (14:30 Local time; 12:00 AM IST) Vidit Gujrathi (IND) vs Hikaru Nakamura (USA) D. Gukesh (IND) vs R. Praggnanandhaa (IND) Humpy Koneru (IND) vs Kateryna Lagno (RUS) Vaishali Rameshbabu (IND) vs Tan Zhongyi (CHN) Round 10: April 15 (14:30 Local time; 12:00 AM IST) Ian Nepomniachtchi (RUS) vs D. Gukesh (IND) R. Praggnanandhaa (IND) vs Vidit Gujrathi (IND) Nurgyul Salimova (BUL) vs Vaishali Rameshbabu (IND) Tan Zhongyi (CHN) vs Humpy Koneru (IND) Round 11: April 17 (14:30 Local time; 12:00 AM IST) R. Praggnanandhaa (IND) vs Hikaru Nakamura (USA) Vidit Gujrathi (IND) vs Ian Nepomniachtchi (RUS) D. Gukesh (IND) vs Fabiano Caruana (USA) Humpy Koneru (IND) vs Nurgyul Salimova (BUL) Vaishali Rameshbabu (IND) vs Aleksandra Goryachkina (RUS) Round 12: April 18 (14:30 Local time; 12:00 AM IST) Nijat Abasov (AZE) vs D. Gukesh (IND) Fabiano Caruana (USA) vs Vidit Gujrathi (IND) Ian Nepomniachtchi (RUS) vs R. Praggnanandhaa (IND) Anna Muzychuk (UKR) vs Vaishali Rameshbabu (IND) Aleksandra Goryachkina (RUS) vs Humpy Koneru (IND) Round 13: April 20 (14:30 Local time; 12:00 AM IST) R. Praggnanandhaa (IND) vs Fabiano Caruana (USA) Vidit Gujrathi (IND) vs Nijat Abasov (AZE) D. Gukesh (IND) vs Alireza Firouzja (FRA) Humpy Koneru (IND) vs Anna Muzychuk (UKR) Vaishali Rameshbabu (IND) vs Lei Tingjie (CHN) Round 14: April 21 (14:30 Local time; 12:00 AM IST) Hikaru Nakamura (USA) vs D. Gukesh (IND) Alireza Firouzja (FRA) vs Vidit Gujrathi (IND) Nijat Abasov (AZE) vs R. Praggnanandhaa (IND) Kateryna Lagno (RUS) vs Vaishali Rameshbabu (IND) Lei Tingjie (CHN) vs Humpy Koneru (IND)

— All matches start at 14.30 Toronto time, or midnight IST (the next day)