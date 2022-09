Sri Lanka will face Afghanistan in the Asia Cup 2022 Super 4 match at the Sharjah Cricket Stadium in Sharjah on Saturday. The two teams had previously met in the tournament opener on August 27 and Afghanistan had emerged victorious by eight wickets in that match.

SRI LANKA VS AFGHANISTAN HEAD-TO-HEAD RECORD IN T20IS Matches played: 2 Sri Lanka won: 1 Afghanistan won: 1 Last meeting: Afghanistan won by eight wickets (Dubai; August 2022)

SRI LANKA VS AFGHANISTAN HEAD-TO-HEAD RECORD IN ASIA CUP (T20I+ODI) Matches played: 3 Sri Lanka won: 1 Afghanistan won: 2 Last meeting: Afghanistan won by eight wickets (Dubai; August 2022)

MOST RUNS IN AFGHANISTAN VS SRI LANKA T20I MATCHES

Bhanuka Rajapaksa (Sri Lanka): 38 Runs (M: 1, Avg: 38.00, SR: 131.03, HS: 38) ⦿ Hazratullah Zazai (Afghanistan): 37 Runs (M: 1, Avg: -, SR: 132.14, HS: 37*)

MOST WICKETS IN AFGHANISTAN VS SRI LANKA T20I MATCHES

Rangana Herath (Sri Lanka): 2 Wickets (M: 1, Econ: 6.00, Avg: 12.00, BBI: 2/24) ⦿ Mujeeb Ur Rahman (Afghanistan): 2 Wickets (M: 1, Econ: 6.00, Avg: 12.00, BBI: 2/24)