Prime Volleyball League 2021 Auctions: Full list of players sold in auction

The Prime Volleyball League 2021 auctions took place on Tuesday in Kochi with international, platinum, gold, silver, bronze category and U-21 players going under the hammer.

Ashwal Rai (Kolkata Thunderbolts), Karthik. A (Kochi Blue Spikers) and C. Jerome Vinith (Calicut Heroes) received the highest bids, worth Rs 15 lakh.

Here is the full list of overseas players drafted at the 2021 auction

Bengaluru Torpedoes- Noah Taitano, Kyle Friend

Ahmedabad Defenders- Ryan Meehan, Rodrigo Villalboa

Hyderabad Black Hawks- Luis Antonio Arias Guzman, Henry Bell

Kolkata Thunderbolts- Matthew August, Ian Satterfield

Kochi Blue Spikers- Colton Cowell, Cody Caldwell

Chennai Blitz- Fernando David Gonzalez, Bruno Da Silva

Calicut Heroes- Aaron Koubi, David Lee

Here is the full list of domestic players sold at the 2021 auction-

Platinum category- 8 lakh(base price)

Player Team Auction Price (in Rs) Vinit Kumar Kolkata Thunderbolts 8.75 lakh G.S. Akhin Chennai Blitz 9.75 lakh Ashwal Rai Kolkata Thunderbolts 15 lakh Ajithlal. C Calicut Heroes 8.50 lakh Naveen Raja Jacob Chennai Blitz 8 lakh Deepesh Kumar Sinha Kochi Blue Spikers 10.75 lakh Karthik Kochi Blue Spikers 15 lakh C. Jerome Vinith Calicut Heroes 15 lakh

Gold category- 4 lakh (base price)

Muthusamy Appavu (Ahmedabad Defenders) and Amit Gulia (Hyderabad Black Hawks) recorded the highest bid in the gold category with 10 lakh.

Player Team Auction Price (in Rs) Ranjit Singh Bengaluru Torpedoes 4.40 lakh Muthusamy Appavu Ahmedabad Defenders 10 lakh V. Hariharan Hyderabad Black Hawks 5 lakh Mohan Ukkrapandian Chennai Blitz 7.75 lakh Vipul Kumar Hyderabad Black Hawks 4.50 lakh Amit Gulia Hyderabad Black Hawks 10 lakh Hardeep Singh Ahmedabad Defenders 4.40 lakh Pankaj Sharma Bengaluru Torpedoes 7.50 lakh Shon T John Ahmedabad Defenders 7.25 lakh Rohit Kumar Hyderabad Black Hawks 5.30 lakh Lavmeet Katariya Bengaluru Torpedoes 4.60 lakh L.M. Manoj Ahmedabad Defenders 7.25 lakh P. Rohith Bengaluru Torpedoes 7.75 lakh G.R. Vaishnav Chennai Blitz 4 lakh P. Prabakaran Ahmedabad Defenders 4 lakh B. Midhun Kumar Bengaluru Torpedoes 5.60 lakh Mohit Bheem Sehrawat Chennai Blitz 3 lakh Kanagaraj Chennai Blitz 1.5 lakh

Under-21 category - 1.50 lakh (base price)

SV Guru Prasanth (Hyderabad Black Hawks) and C Venu (Kochi Blue Spikers) were the two players who registered the two highest bid in the Under 21 category with 6.75 lakh and 3 lakh respectively.

Venu Chikanna in action. - SPECIAL ARRANGEMENT

Player Team Auction Price (in Rs) John Joseph EJ Hyderabad Black Hawks 2.90 lakh Srajan U Shetty Bengaluru Torpedoes 1.50 lakh Tharun Gowda K Kolkata Thunderbolts 2.30 lakh Vshal Krishna PS Calicut Heroes 1.50 lakh S Santhosh Ahmedabad Defenders 1.90 lakh C Venu Kochi Blue Spikers 3.00 lakh SV Guru Prasanth Hyderabad Black Hawks 6.75 lakh Jobin Varghese Chennai Blitz 1.50 lakh

Silver category- 1.5 lakh (base price)

Mujeeb M C (Calicut Heroes), Hari Prasad B S (Kolkata Thunderbolts) and Vinayak Rokhade (Bengaluru Torpedoes) were the three top buys in the silver category with 6.25 lakh, 5.75 lakh and 5.75 lakh respectively.

Player Team Auction Price (in Rs) Aravindhan S Kolkata Thunderbolts 1.50 lakh Asham A Kochi Blue Spikers 3 lakh Janshad U Kolkata Thunderbolts 1.50 lakh Lal Sujan MV Calicut Heroes 1.50 lakh Prashant Pinamma Chennai Blitz 1.50 lakh Jithin N Calicut Heroes 5 lakh Prasanna Raja AA Ahmedabad Defenders 1.50 lakh Vinayak Rokhade Bengaluru Torpedoes 5.75 lakh Azmath Ulla Chennai Blitz 2.90 lakh Mohamed Riyazudeen Kolkata Thunderbolts 1.70 lakh George Antony Hyderabad Black Hawks 1.80 lakh Rahul K Kolkata Thunderbolts 3 lakh Raison Benet Rebello Kochi Blue Spikers 1.50 lakh Sethu TR Kochi Blue Spikers 1.50 lakh Amit Chennai Blitz 1.50 lakh Vignesh Raj D Calicut Heroes 1.50 lakh Erin Varghese Kochi Blue Spikers 2.10 lakh Anu James Kolkata Thunderbolts 2.50 lakh Arun Zacharias Siby Calicut Heroes 1.50 lakh Abdul Raheem Kochi Blue Spikers 2.50 lakh Ganesha K Bengaluru Torpedoes 1.50 lakh Angamuthu Ahmedabad Defenders 1.50 lakh Harsh Chaudhari Ahmedabad Defenders 1.50 lakh Praful S Hyderabad Black Hawks 1.50 lakh Jishnu P V Hyderabad Black Hawks 1.50 lakh Arjun Nath LS Calicut Heroes 1.50 lakh Mujeeb M C Calicut Heroes 6.25 lakh Hari Prasad B S Kolkata Thunderbolts 5.75 lakh R Ramanathan Calicut Heroes 1.50 lakh Anand K Hyderabad Black Hawks 1.50 lakh Prashant Kumar Saroha Kochi Blue Spikers 1.50 lakh Mohamed Shafiq Kolkata Thunderbolts 1.50 lakh Sarang Shanthilal Bengaluru Torpedoes 1.50 lakh

Bronze category- 1.5 lakh (base prize)