KKR vs SRH, IPL 2024 Dream11 Prediction: Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad predicted playing XI, fantasy team, squads

In the third match of the Indian Premier League (IPL) 2024, Sunrisers Hyderabad (SRH) will take on Kolkata Knight Riders (KKR) at the Eden Gardens in Kolkata on Saturday.

Sunrisers Hyderabad Predicted XI

Bat 1st: Mayank Agarwal, Abhishek Sharma, Aiden Markram, Heinrich Klaasen, Washington Sundar, Abdul Samad, Sanvir Singh, Pat Cummins, Bhuvneshwar Kumar, Mayank Markande, Jaydev Unadkat

Bowl 1st: Mayank Agarwal, Abhishek Sharma, Aiden Markram, Heinrich Klaasen, Washington Sundar, Abdul Samad, Shahbaz Ahmed, Pat Cummins, Bhuvneshwar Kumar, Mayank Markande, Jaydev Unadkat

Impact Player Options: Sanvir Singh, Shahbaz Ahmed, Abdul Samad

Kolkata Knight Riders Predicted XI

Bat 1st: Phil Salt, Venkatesh Iyer, Nitish Rana, Shreyas Iyer, Andre Russell, Rinku Singh, Ramandeep Singh, Sunil Narine, Mitchell Starc, Suyash Sharma, Vaibhav Arora

Bowl 1st: Phil Salt, Venkatesh Iyer, Nitish Rana, Shreyas Iyer, Andre Russell, Rinku Singh, Varun Chakaravarthy, Sunil Narine, Mitchell Starc, Suyash Sharma, Vaibhav Arora

Impact Player Options: Ramandeep Singh, Varun Chakaravarthy, Harshit Rana

KKR vs SRH DREAM ELEVEN PREDICTION WICKET KEEPERS Heinrich Klaasen, Phil Salt BATTERS Rinku Singh, Nitish Rana, Abhishek Sharma ALL ROUNDERS Andre Russell, Aiden Markram BOWLERS Mitchell Starc, Pat Cummins, Bhuvneshwar Kumar, Suyash Sharma Team Composition: KKR 6-5 SRH | Credits Left: 10

SQUADS

KKR: Shreyas Iyer (c), Srikar Bharat, Manish Pandey, Rahmanullah Gurbaz, Ramandeep Singh , Nitish Rana, Sherfane Rutherford, Rinku Singh, Venkatesh Iyer, Sunil Narine, Anukul Roy, Andre Russell, Vaibhav Arora, Dushmantha Chameera, Harshit Rana, Mujeeb Ur Rahman, Chetan Sakariya, Mitchell Starc, Suyash Sharma, Varun Chakaravarthy, Sakib Hussain, Angkrish Raghuvanshi, Philip Salt

SRH: Jaydev Unadkat, Jhatavedh Subramanyan, T Natarajan, Mayank Markande, Bhuvneshwar Kumar, Fazalhaq Farooqi, Pat Cummins (c), Washington Sundar, Shahbaz Ahmed, Sanvir Singh, Glenn Phillips, Nitish Reddy, Marco Jansen, Abhishek Sharma, Upendra Yadav, Rahul Tripathi, Aiden Markram, Heinrich Klaasen, Travis Head, Anmolpreet Singh, Mayank Agarwal, Abdul Samad, Akash Maharaj Singh, Wanindu Hasaranga