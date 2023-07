Wimbledon 2023, July 3 order of play: Djokovic takes on Cachin; Swiatek, Venus and Gauff in action

Novak Djokovic begins his title defense against Argentina’s Pedro Cachin on Centre Court on the opening day of the 2023 Wimbledon in London on Monday.

In women’s singles, top seed Iga Swiatek, five-time champion Venus Williams and American teenager Coco Gauff will also be in action.

Here’s the full list of first-round fixtures for day one of 2023 Wimbledon:

Centre Court

Men’s Singles - [2] Novak Djokovic (SRB) vs Pedro Cachin (ARG) - 6PM IST

Women’s Singles - [WC] Venus Williams (USA) vs [WC] Elina Svitolina (UKR)

Men’s Singles - [8] Jannik Sinner [ITA] vs Juan Manuel Cerundolo (ARG)

READ - Wimbledon 2023 men’s draw: Alcaraz vs Rune, Djokovic vs Rublev amongst projected last-eight clashes

Where to watch 2023 Wimbledon in India? In India, viewers will be able to watch the live telecast of Wimbledon on Star Sports 2 and Star Sports Select and stream the matches live on Disney+Hotstar.

Court 1

Women’s Singles - [1] Iga Swiatek (POL) vs Zhu Lin (CHN) - 5:30PM IST

Men’s Singles - [30] Nick Kyrgios (AUS) vs David Goffin (BEL)

Women’s Singles - [7] Coco Gauff (USA) vs [Q] Sofia Kenin (USA)

ALSO READ - Wimbledon 2023 women’s draw: Swiatek vs Gauff, Rybakina vs Jabeur amongst projected quarterfinals

Court 2

Women’s Singles - [4] Jessica Pegula (USA) vs Lauren Davis (USA) - 3:30PM IST

Men’s Singles - [4] Casper Ruud (NOR) vs Laurent Lokoli (FRA)

Women’s Singles - [14] Belinda Bencic (SUI) vs [WC] Katie Swan (GBR)

Men’s Singles - [27] Daniel Evans (GBR) vs Quentin Halys (FRA)

Here are some of the fixtures to watch out on the other courts:

Court 3

Men’s Singles - [7] Andrey Rublev vs Max Purcell (AUS) - 3:30PM IST

Women’s Singles - [5] Caroline Garcia (FRA) vs Katie Volynets (USA)

Men’s Singles - [9] Taylor Fritz (USA) vs Yannick Hanfmann (GER)

Court 12

Men’s Singles - [11] Felix Auger-Aliassime (CAN) vs Filip Krajinovic (SRB)

Court 18

Women’s Singles - [12] Veronika Kudermetova vs Kaia Kanepi (EST)

Women’s Singles - [11] Daria Kasatkina vs Caroline Dolehide (USA)

Men’s Singles - Stan Wawrinka (SUI) vs Emil Ruusuvuori (FIN)

Court 7

Men’s Singles - Luca Van Assche (FRA) vs Aslan Karatsev - 3:30PM IST

Court 14

Men’s Singles - [14] Lorenzo Musetti (ITA) vs Juan Pablo Varillas (PER)

Court 15

Women’s Singles - Anett Kontaveit (EST) vs Lucrezia Stefanini (ITA)

Court 16

Women’s Singles - [30] Petra Martic (CRO) vs Linda Fruhvirtova (CZE) - 3:30PM IST