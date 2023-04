KKR vs SRH Dream11 Prediction, IPL 2023: Playing XI updates, Impact Player picks, Kolkata vs Hyderabad squads for today

Kolkata Knight Riders hosts Sunrisers Hyderabad in an IPL 2023 match at the Eden Gardens in Kolkata on Friday.

Here is a look at the probable predicted XIs with the Impact Player rule also enabling teams to carry two teamsheets for the toss.

Kolkata Knight Riders Predicted XI

KKR predicted XI (batting first): Rahmanullah Gurbaz (wk), N Jagadeesan, Venkatesh Iyer, Nitish Rana (c), Andre Russell, Rinku Singh, Shardul Thakur, Sunil Narine, Lockie Ferguson, Umesh Yadav, Varun Chakravarthy.

KKR predicted XI (bowling first): Rahmanullah Gurbaz (wk), Venkatesh Iyer, Nitish Rana (capt), Andre Russell, Rinku Singh, Shardul Thakur, Sunil Narine, Lockie Ferguson, Umesh Yadav, Varun Chakravarthy, Suyash Sharma

Impact Player options: N Jagadeesan, David Wiese, Suyash Sharma, Anukul Roy, Jason Roy

Sunrisers Hyderabad Predicted XI

SRH predicted XI (batting first): Mayank Agarwal, Harry Brook, Rahul Tripathi, Aiden Markram, Heinrich Klaasen, Abdul Samad, Washington Sundar, Marco Jansen, Mayank Markande, Bhuvneshwar Kumar, Umran Malik

SRH predicted XI (bowling first): Mayank Agarwal, Harry Brook, Rahul Tripathi, Aiden Markram (c), Heinrich Klaasen (wk), Washington Sundar, Marco Jansen, Mayank Markande, Bhuvneshwar Kumar, Umran Malik, T Natarajan.

Impact Player options: T Natarajan, Glenn Phillips, Adil Rashid, Abhishek Sharma, Kartik Tyagi

KKR vs GT IPL 2023 Dream11 prediction Wicketkeeper: Rahmanullah Gurbaz, Heinrich Klaasen Batters: Rahul Tripathi, Rinku Singh, Venkatesh Iyer, Abdul Samad All-rounders: Sunil Narine, Shardul Thakur, Marco Jansen Bowlers: Umran Malik, Varun Chakaravarthy Team Composition: KKR 6:5 SRH Credits Left: 12.5

KKR vs SRH squads

Sunrisers Hyderabad: Harry Brook, Mayank Agarwal, Rahul Tripathi, Aiden Markram(c), Heinrich Klaasen(w), Washington Sundar, Marco Jansen, Bhuvneshwar Kumar, Mayank Markande, Umran Malik, T Natarajan, Adil Rashid, Akeal Hosein, Glenn Phillips, Samarth Vyas, Anmolpreet Singh, Mayank Dagar, Upendra Yadav, Abhishek Sharma, Kartik Tyagi, Sanvir Singh, Fazalhaq Farooqi, Abdul Samad, Nitish Reddy, Vivrant Sharma

Kolkata Knight Riders: Rahmanullah Gurbaz(w), N Jagadeesan, Nitish Rana(c), Rinku Singh, Andre Russell, Sunil Narine, Shardul Thakur, Umesh Yadav, Suyash Sharma, Lockie Ferguson, Varun Chakaravarthy, Venkatesh Iyer, Tim Southee, Mandeep Singh, Jason Roy, Litton Das, David Wiese, Anukul Roy, Kulwant Khejroliya, Vaibhav Arora, Harshit Rana